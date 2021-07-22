Петр Толстой зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала вице-спикера Госдумы Петра Толстого кандидатом в депутаты восьмого созыва нижней палаты парламента по 199-му Люблинскому одномандатному округу Москвы.

"Считаю, что нам много удалось сделать. Семьи, которые живут на юго-востоке Москвы, видят, как изменился город, как изменилась их жизнь", - сказал журналистам Толстой в четверг.

Толстой в 2016 году был впервые избран в Госдуму от Люблинского округа столицы. В мае нынешнего года он возглавил Московское региональное отделение "Единой России".

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.