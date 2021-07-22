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Посол РФ в Берлине заявил, что Москва никогда не использовала энергоносители как "оружие"

Сергей Нечаев указал, что Россия - не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы, принимать за нее решения или надменно возлагать на нее обязанности

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Россия никогда не использовала энергоносители в качестве "оружия" и инструмента давления, стилистика соглашения между ФРГ и США по "Северному потоку - 2" неприемлема. Об этом заявил в четверг посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

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"Крайне удивлены содержанием и тональностью опубликованного 21 июля "Совместного заявления США и ФРГ о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целей", - отмечается в комментарии дипломата для ТАСС. Он указал, что "документ наполнен одиозными пассажами об "агрессии и деструктивной деятельности" России".

"Россия никогда не использовала энергоносители в качестве "оружия" и инструмента давления", - подчеркнул Нечаев. "Полагаем такую стилистику международного общения неприемлемой", - заметил он. "Россия - не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы, принимать за нее решения или надменно возлагать на нее обязанности. Мы способны определять свою политику, в том числе энергетическую, суверенно, без вмешательства извне, основываясь на собственных интересах и опыте многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами", - особо подчеркнул посол РФ в ФРГ.

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