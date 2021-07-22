Песков: Россия выступает за унификацию подходов к вакцинам в глобальном масштабе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия выступает за сотрудничество стран по вакцинам от коронавируса и за унификацию подходов к таким препаратам в глобальном масштабе. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент в целом является сторонником унификации подходов [к вакцинам в мировом масштабе]. Потому что сейчас, как он сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам, это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому да, мы сторонники диалога и сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе", - сказал Песков.

21 июля Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что с трудом понимает своих иностранных коллег, которые делят пандемию на "свою" и "чужую" и тормозят регистрацию российских вакцин. Глава государства подчеркнул, что препараты, разработанные в РФ, являются "безусловно безопасными, эффективными".