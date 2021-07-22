Кремль приветствует готовность ФРГ прилагать усилия по содействию выполнению "Минска-2"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Кремль приветствует намерение германской стороны прилагать более активные усилия для того, чтобы минский комплекс мер исполнялся Киевом. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, приветствуем желание и готовность Германии в рамках "нормандского формата" прилагать более активные усилия по содействию выполнению минских договоренностей", - сказал он.

По мнению Пескова, "это сигнал, который заслуживает высокой оценки и позитивной оценки".