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Кризис в Сирии
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Лавров ожидает, что сессия сирийского Конституционного комитета вскоре состоится

Переговоры являются хорошей возможностью обменяться оценками, мнениями, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на скорый созыв следующего заседания сирийского конституционного комитета.

"Это хорошая возможность, я думаю, на этом этапе обменяться оценками, мнениями и увидеть путь вперед, особенно поскольку следующая сессия конституционного комитета, надеюсь, может скоро быть созвана", - сказал он в четверг, открывая переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Министр обратил внимание, что относительная стабилизация ситуации "на земле" в Сирии не сопровождается усилиями международного сообщества по решению гуманитарных проблем и восстановлению инфраструктуры для безопасного возвращения беженцев. Лавров выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону с выполнением резолюции СБ ООН 2585 по продлению трансграничной помощи Сирии.

9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Он продлевает работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс. Ранее свой вариант внесли Ирландия и Норвегия, в котором предлагалось продлить работу "Баб-эль-Хавы", а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила свой вариант, который предполагает продление работы только "Баб-эль-Хавы" на шесть месяцев. Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел утром 9 июля дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст.

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Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в Сирии
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