Видеонаблюдение организуют в избиркомах Якутии, где более 1 тыс. избирателей

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Видеонаблюдение с онлайн-трансляцией организуют в 277 избирательных комиссиях Якутии, где число избирателей превышает 1 тыс. Об этом сообщила в четверг ТАСС член центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Екатерина Андреева.

"На выборах в Якутии будет организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией в 277 участковых избирательных комиссиях, где численность избирателей составляет не менее 1 тыс. человек", - сказал Андреева.

В 517 участковых избирательных комиссиях, где насчитывается менее 1 тыс. избирателей, обеспечат видеофиксацию.

Также в этом году для просмотра онлайн-трансляции будет организован так называемый центр наблюдения в Якутске, где представители партий, кандидаты и общественные наблюдатели смогут в формате онлайн следить за ходом голосования с экранов, которые будут там расположены.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.