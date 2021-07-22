Захарова прокомментировала подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на Украину

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Межгосударственная жалоба России на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) содержит в себе факты, в подаче этого документа нет политической конъюнктуры. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1" .

"Еще раз хотела бы обратить внимание: здесь нет политической конъюнктуры - то, что мы наблюдаем со стороны Запада, когда политизированный вопрос прокручивается через ЕСПЧ. Здесь есть многолетние попытки привлечь внимание на всех уровнях к проблеме, здесь есть фактологический материал, и я хотела бы обратить ваше внимание и внимание аудитории не только на пресс-релиз Генпрокуратуры, но на и приложение к этому пресс-релизу. Даже этого приложения уже достаточно, чтобы тот, кто не был в курсе, наконец-то понял, о чем идет речь. Поэтому в данном случае - факты, факты и только факты", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что поданная жалоба не может быть оставлена без ответа, реакции и внимания. "Можно не слышать заявления, можно не читать пресс-релизы, можно сделать так, чтобы информация, которая идет от России и российских представителей, не доходила до западной, например, аудитории. Но нельзя сделать так, чтобы материалы, направленные в Европейский суд по правам человека, были проигнорированы", - указала официальный представитель МИД РФ.

Россия неоднократно пыталась привлечь внимание международного сообщества к ситуации с правами человека на Украине, но страны Запада предпочитали не замечать вопиющих нарушений киевских властей, заявила Захарова.

По словам дипломата, Россия постоянно говорила о "вопиющей ситуации" на Украине на всех международных площадках. "Мы ставили этот вопрос перед руководителями тех региональных объединений, где мы являемся членами, но которые имеют явное влияние на Украину, - отметила Захарова. - Мы делали все, чтобы привлекать внимание к этой вопиющей ситуации, которая только лишь деградировала в публичном пространстве. Как вы знаете, органы исполнительно власти, представители законодательной власти нашей страны били в набат на протяжении многих лет".

В ответ на это страны Запада, как указала Захарова, "проявляли абсолютное, тотальное неуважение к основополагающим правочеловеческим принципам, который Запад использует в качестве своей основной идеологии". "Коллективный Запад много лет не просто покровительствовал, а в ручном режиме управлял Украиной, - добавила Захарова. - Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они не хотели говорить на эту темы, не хотели фиксировать факты, не хотели давать оценки, они уходили от разговора и обсуждений".