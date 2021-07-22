"Коммунисты России" выдвинули Юрия Моисеева на выборы губернатора Тульской области

ТУЛА, 22 июля. /ТАСС/. Юрий Моисеев, поддержанный Тульским региональным отделением коммунистической партии "Коммунисты России" (КПКР), в четверг представил в избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора региона, которые назначены на 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"22 июля Юрий Моисеев представил в избирательную комиссию Тульской области документы для выдвижения на должность губернатора. Юрий Фясыхович выдвинут партией "Коммунисты России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что срок выдвижения кандидатов на должность губернатора завершается 4 августа. С 4 по 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации.

Ранее действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин в качестве самовыдвиженца также представил в избирком документы для участия выборах.

В июне 2021 года депутаты Тульской областной думы приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября в связи истечением срока полномочий Дюмина. Предыдущие выборы главы области проводились в единый день голосования 18 сентября 2016 года, впервые с 2001 года, в этот период действовала система назначения.

С августа 2011 года Тульскую область возглавлял Владимир Груздев, в феврале 2016 года он подал в отставку. Врио губернатора был назначен Дюмин, занимавший на тот момент пост заместителя министра обороны, а ранее работавший в Службе безопасности президента РФ. В предвыборной кампании участвовали четыре человека, Дюмин одержал победу, набрав по итогам выборов 84,17% голосов.