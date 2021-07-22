Впервые в Стратегии нацбезопасности России появился приоритет по сбережению народа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) РФ считает крайне важным включение приоритета по сбережению народа в Стратегию национальной безопасности РФ. Об этом журналистам в четверг заявил помощник секретаря CБ Александр Абелин.

"Впервые в Стратегии национальной безопасности РФ появился стратегический национальный приоритет "Сбережение народа и развитие человеческого потенциала", - отметил он. Абелин обратил внимание на раздел документа, в котором подчеркивается, что "народ является главным достоянием и носителем суверенитета РФ". "Духовно-нравственные идеалы и культурно-исторические ценности, талант народа лежат в основе государственности, формируют фундамент для дальнейшего развития России", - сказал помощник секретаря СБ.

На его взгляд, "последовательная реализация политики сбережения российского народа оказала в последние годы позитивное влияние на демографическую ситуацию в России, однако кардинально изменить тенденции в этой сфере, обусловленные сложившимися в предшествующие периоды социально-экономическими факторами, пока не удалось". "В начале 2010-х годов вместо сокращения численности населения был зафиксирован небольшой естественный прирост, но в последние годы суммарный коэффициент рождаемости снова стал снижаться. Не удается пока существенно снизить и смертность населения", - констатировал Абелин.

"Поэтому на современном этапе сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния российских граждан является важнейшим стратегическим приоритетом России и основой для достижения национальных целей развития, определяющих положение и роль Российской Федерации в мире на долгосрочную перспективу, и обеспечения ее национальной безопасности", - уверен помощник секретаря Совбеза.

Он также заметил, что "в России, как и в других европейских странах, существует устойчивая связь репродуктивного поведения с уровнем доходов населения, динамикой социально-экономического развития страны, и, как следствие, жизненными перспективами людей". "Рождение ребенка, тем более рождение второго или третьего ребенка в семье существенно снижает уровень их материального благополучия, семьи с детьми составляют более 80% бедного населения", - указал Абелин. Он добавил, что "острее всего проблема бедности стоит для молодых родителей". "Поэтому разносторонняя помощь и поддержка государством родителей - жизненно необходимая мера", - убежден помощник секретаря СБ.

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал указ об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Она пришла на смену предыдущей версии документа от 31 декабря 2015 года.