ЦИК не получил новых сведений по ситуации с Грудининым

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин и его бывшая супруга не присутствовали на заседании рабочей группы Центризбиркома России по рассмотрению жалоб и заявлений, из-за отсутствия дополнительных сведений по обращению об обвинении его в сокрытии офшора партийный список для регистрации кандидатов остается неизменным. Об этом ТАСС в четверг сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Рабочая группа рассмотрела заявление Грудининой Ирины Игоревны, в котором она написала, что у ее бывшего мужа есть доля в зарубежной компании. Мы приглашали и Ирину Игоревну, и Павла Николаевича Грудинина, но, к сожалению, они не нашли возможности присутствовать на заседании", - сказал Булаев.

По его словам, в связи с их отсутствием рабочая группа не смогла получить дополнительные сведения или пояснения по этому обращению. "Из ранее данного объяснения Павла Николаевича следует, что он еще в апреле 2017 года прекратил быть владельцем этой компании, правда, были присланы только копии без каких-либо подписей и заверений. Заявителем же пока не представлено никаких иных документов, кроме заявления, а ответы на запросы ЦИК от соответствующих органов еще не поступили", - отметил зампред ЦИК.

Он добавил, что таким образом "федеральный список кандидатов в Госдуму, представленный КПРФ для регистрации кандидатов, остается в первоначальном варианте".

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во вторник назвал "очередными инсинуациями" информацию об обвинениях в адрес Грудинина. По его словам, предприниматель "идет на выборы, никто его из списка убирать не будет".

Грудинин замыкает общефедеральную тройку партийного списка кандидатов от КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. ЦИК заверил федеральный список партии в количестве 345 человек на заседании 11 июля.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.