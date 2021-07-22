Россия надеется, что власти ЮАР смогут вернуть ситуацию в стране в конституционное поле

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что властям ЮАР удастся нормализовать ситуацию в стране и вернуть ее в конституционное поле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы в курсе развития внутриполитической ситуации в ЮАР в связи с массовыми волнениями, - сказала она. - Рассчитываем, что благодаря предпринимаемым властями ЮАР последовательным шагам им удастся нормализовать ситуацию в стране и вернуть ее в конституционное поле".

Захарова подчеркнула, что Россия сожалеет о многочисленных жертвах среди гражданского населения, рассказав, что в результате вспыхнувших в ряде регионов страны беспорядков погибли более 200 человек. "Полагаем, что одним их определяющих факторов такого развития событий стало наличие глубоких социально-экономических проблем, которые обострились из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - добавила дипломат.

Волнения начались в Квазулу-Наталь 9 июля, когда сторонники бывшего главы государства Джейкоба Зумы, заключенного 8 июля в тюрьму, начали перекрывать основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население страны присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации переросли в крупные беспорядки. С 10 июля грабежи начались в провинции Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны сохранялось спокойствие.

Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, "разграблен и поврежден 161 торговый центр и магазин, 11 складов, восемь фабрик, а также 161 винный магазин". По его словам, "на восстановление разрушенного потребуются месяцы".