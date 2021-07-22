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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Россия озабочена напряженностью на армяно-азербайджанской границе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью военнослужащего Армении

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации напряженности на границе Азербайждана и Армении. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, мы с озабоченностью воспринимаем любые проявления эскалации напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. И, конечно, это крайне негативно влияет на региональную обстановку и не способствует нормализации диалога между Азербайджаном и Арменией, ведет к неоправданным потерям среди населения двух стран", - сказала она.

Дипломат также выразила соболезнования в связи с гибелью армянского военнослужащего на границе двух стран и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе конфликта.

Она отметила, что Россия рассчитывает на скорый запуск переговоров между Арменией и Азербайджаном по делимитации границы, готова оказать содействие.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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