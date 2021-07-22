Россия не поддерживает изменение статуса Вароши на Кипре

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москва не поддерживает одностороннее изменении статуса части закрытого района Вароша в кипрском городе Фамагуста. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно следят за ситуацией в кипрском урегулировании и вокруг закрытого района Вароша, - сказала дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Продолжение изменения режима этого района и его последствие на перспективы кипрского урегулирования не могут не вызывать серьезную озабоченность. Считаем недопустимыми любые односторонние действия, которые идут вразрез с ранее принятыми резолюциями СБ ООН и создают сложности для возобновления переговорного процесса".

В этой связи Захарова подчеркнула, что РФ последовательно выступает за решение кипрского вопроса в известных международно-правовых рамках. "Не поддерживаем идею односторонней корректировки существующих переговоров или пересмотра модели регулирования, - указала она. - Полагаем, что окончательное решение должно быть найдено самими общинами без давления извне или навязывания готовых рецептов. Доводим нашу позицию до всех партнеров без исключения".

"Россия неизменно поддерживает деятельность вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре с учетом востребованной стабилизирующей роли этой миссии", - добавила дипломат.

Ранее лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН от 1992 года.