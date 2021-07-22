Памфилова призвала избиркомы не злоупотреблять голосованием на дому на выборах в сентябре

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к избирательным комиссиям с требованием не злоупотреблять голосованием на дому во время выборов в сентябре, ЦИК будет жестко контролировать списки голосующих таким способом.

На заседании ЦИК в четверг Памфилова сообщила, что в комиссию поступило обращение из Санкт-Петербурга по поводу того, "должна ли группа членов участковых комиссий с переносным ящиком посещать 17 сентября здоровых избирателей, находящихся на рабочих местах". "Нет, коллеги. Я надеюсь, что санкт-петербургская избирательная комиссия на всех уровнях четко для себя это правило примет, как и комиссии в любом другом регионе. Требую, чтобы никаких злоупотреблений не было", - сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК "четко в порядке голосования определил, что такое голосование на дому, кто имеет на это право, и что такое голосование на избирательном участке". "И у нас сейчас настолько широкие возможности. Человек 17 сентября находится на работе, у него есть возможность проголосовать 18 или 19 числа. Если далеко, он может записаться посредством "Мобильного избирателя" на тот участок, который ближе всего к нему находится", - добавила глава ЦИК.

"Поэтому никаких злоупотреблений. Мы будем жестко контролировать то, как формируются списки голосующих на дому. Чтобы они не зашкаливали и не превращались в абсурд или то, что будет дискредитировать наши выборы. Надеюсь, все меня услышали", - заключила Памфилова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.