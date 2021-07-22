МИД РФ надеется на правильное решение властей Бельгии по памятнику латышским легионерам СС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что местные бельгийские власти примут правильное и справедливое решение по сносу памятника латышским легионерам "Ваффен СС" в городе Зедельгем. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надеемся, что местные бельгийские власти примут правильное с исторической точки зрения, справедливое по отношению к многомиллионным жертвам Второй мировой войны решение, которое будет уважать память миллионов погибших людей", - сказала она.

Памятник "Латвийский улей свободы" был установлен в Зедельгеме в 2018 году. Монумент посвящен латышским солдатам, призванным в легион "Ваффен СС" и заключенным после Второй мировой войны в лагерь для военнопленных.

По словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на развернувшуюся в Бельгии публичную дискуссию относительно судьбы монумента. "Совершенно справедливо звучат призывы к немедленному демонтажу человеконенавистнической конструкции. Вместе с тем, правда, находятся и те, кто пытается развернуть дело так, будто этот памятник увековечивает стремление прибалтийского народа к независимости и демократии, не имея отношения к прославлению нацизма", - отметила дипломат.

В этой связи Захарова напомнила, что Россия "осуждает любые формы героизации нацистских пособников, коллаборационистов всех мастей, обеление и защиту бывших членов организации "Ваффен СС", которая кощунственно возводится в ранг участников национально-освободительного движения". "Нельзя забывать, кем были легионеры-эсэсовцы. Они были прямыми соучастниками нацистских военных преступников, которые присягнули гитлеровскому режиму, осуществившему самый массовый геноцид", - добавила она.

"Власти бельгийской коммуны Зедельгем просто не могли не знать об истинном характере деятельности латышского легиона "Ваффен СС" и просто неуклюже объясняют это тем, что желали лишь воспеть всеобщую свободу, не выделяя якобы какую-либо группу или отдельных военнопленных. Это чудовищная логика", - подчеркнула дипломат.