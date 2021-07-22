{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ надеется на правильное решение властей Бельгии по памятнику латышским легионерам СС

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова напомнила, что Россия "осуждает любые формы героизации нацистских пособников, коллаборационистов всех мастей, обеление и защиту бывших членов организации "Ваффен СС"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что местные бельгийские власти примут правильное и справедливое решение по сносу памятника латышским легионерам "Ваффен СС" в городе Зедельгем. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надеемся, что местные бельгийские власти примут правильное с исторической точки зрения, справедливое по отношению к многомиллионным жертвам Второй мировой войны решение, которое будет уважать память миллионов погибших людей", - сказала она.

Памятник "Латвийский улей свободы" был установлен в Зедельгеме в 2018 году. Монумент посвящен латышским солдатам, призванным в легион "Ваффен СС" и заключенным после Второй мировой войны в лагерь для военнопленных.

По словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на развернувшуюся в Бельгии публичную дискуссию относительно судьбы монумента. "Совершенно справедливо звучат призывы к немедленному демонтажу человеконенавистнической конструкции. Вместе с тем, правда, находятся и те, кто пытается развернуть дело так, будто этот памятник увековечивает стремление прибалтийского народа к независимости и демократии, не имея отношения к прославлению нацизма", - отметила дипломат.

В этой связи Захарова напомнила, что Россия "осуждает любые формы героизации нацистских пособников, коллаборационистов всех мастей, обеление и защиту бывших членов организации "Ваффен СС", которая кощунственно возводится в ранг участников национально-освободительного движения". "Нельзя забывать, кем были легионеры-эсэсовцы. Они были прямыми соучастниками нацистских военных преступников, которые присягнули гитлеровскому режиму, осуществившему самый массовый геноцид", - добавила она.

"Власти бельгийской коммуны Зедельгем просто не могли не знать об истинном характере деятельности латышского легиона "Ваффен СС" и просто неуклюже объясняют это тем, что желали лишь воспеть всеобщую свободу, не выделяя якобы какую-либо группу или отдельных военнопленных. Это чудовищная логика", - подчеркнула дипломат.

Теги
БельгияЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Кроме того, стороны затронули тему разблокирования транспортных и экономических связей в Закавказье
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Читать полностью