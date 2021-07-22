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В Крыму сообщили, что причиненный Украиной ущерб региону освещен в жалобе России в ЕСПЧ

В том числе, по словам спикера Госсовета республики Владимира Константинова, речь идет о блокировании Северо-Крымского канала - источника пресной воды для жителей полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Первая межгосударственная жалоба России, поданная в ЕСПЧ, затрагивает в том числе вред, причиненный Украиной Крыму после 2014 года, заявил ТАСС в четверг спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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В пресс-службе Генеральной прокуратуры России в четверг сообщили, что Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Жалоба касается нарушений по 10 статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней.

"Жалоба, в том числе, касается и нарушения прав крымчан блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей полуострова. Но этим крымская тема документа отнюдь не исчерпывается. Документ, поданный от имени Российской Федерации, перечисляет наиболее вопиющие факты государственного терроризма, ставшего с 2014 года основой политики Украины. Это наша победа", - сказал Константинов.

Он пояснил, что Крым "долго и упорно" доказывал необходимость обращения к мировой общественности из-за действий украинской стороны. В том числе в виде исков в международные судебные инстанции. Политик указал, что действия Украины можно назвать террористическими.

"Мы, конечно, вовсе не питаем иллюзий по поводу того, что ЕСПЧ встрепенется, вынесет жесткий вердикт, а европейские государства - возьмут под козырек и обуздают государство-террориста. Нет, мы прекрасно отдаем себе отчет, что террористическое государство Украины - это детище Запада, специально сформированное и вскормленное для осуществления именно такой политики. Но пусть европейские структуры, ханжески требующие от всех подряд соблюдения прав человека, теперь изощряются в оправдании очевидных фактов геноцида и этноцида со стороны своего непутевого дитяти", - отметил Константинов.

Он выразил уверенность, что создатели режима, действующего на Украине, "обязательно предстанут перед объективным и справедливым судом и вынуждены будут ответить за все свои злодеяния".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияКонстантинов, Владимир АндреевичКрым
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