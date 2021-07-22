Терпению приходит конец. Россия подала жалобу в ЕСПЧ о нарушении Украиной прав человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России сообщила в четверг, что Москва обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на Украину. Обращение призвано привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества "к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международном правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины".
- В Крыму сообщили, что причиненный Украиной ущерб региону освещен в жалобе России в ЕСПЧ
- Кулеба считает, что у жалобы России на Украину в ЕСПЧ нет шансов на удовлетворение
- В ДНР считают, что жалоба России в ЕСПЧ по Украине повлияет на ход мировой истории
- Клишас надеется, что жалоба в ЕСПЧ привлечет внимание к нарушениям Киевом прав человека
В МИД РФ отметили, что Москва ожидает беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ и что решение о подаче жалобы "назрело уже давно" и стало следствием игнорирования международными структурами нарушений прав человека на Украине. В дипведомстве подчеркнули, что все содержащиеся в иске претензии к Киеву подкреплены серьезным массивом доказательств.
Нарушения прав человека
В Генпрокуратуре отметили, что жалоба относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. В частности, ведомство требует признать нарушающими нормы Европейской конвенции о защите прав человека обстрелы и убийства жителей Донбасса украинскими военнослужащими и подчеркивает, что власти Украины ответственны за вынужденное перемещение беженцев из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в документе отмечено, что Украина в полной мере ответственна за гибель в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17, так как не закрыла свое воздушное пространство, при этом она представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Россию.
Ведомство потребовало признать нарушающими европейские нормы о запрете пыток похищения спецслужбами Украины украинских и российских граждан в Донбассе и отметило непрекращающиеся случаи нападений на оппозиционных журналистов на Украине, а также отсутствие эффективного расследования совершенных против них преступлений. В жалобе также указано, что применение Украиной оружия в Донбассе привело к гибели россиян на приграничной территории.
Отмечается, что нападения националистов на дипломатические учреждения РФ на Украине превратились в системную практику террористических преступлений, которые практически не расследуются украинскими властями, и что жизни и здоровью российских дипломатов постоянно угрожает опасность. Россия требует признать нарушением норм европейской Конвенции о защите прав человека нераскрытые на Украине жестокие убийства на Майдане в Киеве и у Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также деятельность украинского сайта "Миротворец", который к настоящему моменту собрал незаконными способами и опубликовал сведения о более чем 240 тыс. лиц и 3,5 млн фотографий.
Кроме того, Генпрокуратура просит признать нарушающими Европейскую конвенцию водную блокаду Крыма, санкции к российским компаниям на Украине, а также запрет на использование русского языка в этой стране.
Терпению приходит конец
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, жалоба в ЕСПЧ стала крайней мерой. "Москва последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций - это крайняя мера, которая может быть задействована лишь в исключительных случаях. С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой - стремлением к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда. Но всякому терпению наступает конец", - сказала Захарова.
По ее словам, Россия неоднократно пыталась привлечь внимание международного сообщества к ситуации с правами человека на Украине, но страны Запада предпочитали не замечать вопиющих нарушений киевских властей. "Мы ставили этот вопрос перед руководителями тех региональных объединений, где мы являемся членами, но которые имеют явное влияние на Украину, - отметила Захарова. - Мы делали все, чтобы привлекать внимание к этой вопиющей ситуации, которая только лишь деградировала в публичном пространстве. Как вы знаете, органы исполнительной власти, представители законодательной власти нашей страны били в набат на протяжении многих лет". В ответ на это страны Запада, как указала Захарова, "проявляли абсолютное, тотальное неуважение к основополагающим правочеловеческим принципам, которые Запад использует в качестве своей основной идеологии".
В Кремле жалобу назвали абсолютно закономерной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия вправе ожидать от ЕСПЧ соответствующей реакции на те негативные процессы, которые происходят на Украине. "Вы знаете, что президент [России Владимир Путин] говорил о весьма и весьма негативных процессах, которые сейчас происходят на Украине. Конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы", - отметил пресс-секретарь.
Песков также констатировал, что ЕСПЧ зачастую не реагирует на те или иные события. "Мы, действительно, не имеем реакции этой организации по многим вопросам. В рамках тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия, - отметил он. - Этот орган часто выносит вердикты по разным вопросам, часто реагирует на те или иные события, но также часто и не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна".
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что факты, изложенные в жалобе, убедительны, и ЕСПЧ остается только их признать, в противном случае в его существовании нет смысла. Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой считает, что ответ ЕСПЧ на российскую жалобу наглядно покажет, насколько объективна эта международная структура. Аналогичное мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Это иск серьезный, сейчас мы реально посмотрим, насколько объективно будет разбираться Европейский суд по правам человека, насколько объективное решение он примет по этим жалобам", - сказал сенатор.
Мощный посыл для Европы
В Донецке и Луганске обращение России в ЕСПЧ восприняли с воодушевлением. По мнению председателя комитета Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислава Бердичевского, это привлечет внимание Европы к преступлениям Украины в Донбассе.
"Этот ход сейчас очень сильный. В Европе очень мало знают о том, что происходит здесь, и это будет одним из таких мощных посылов для Европы: посмотрите, мол, что у вас происходит под носом - фактически в центре Европы идет геноцид населения Донбасса", - отметил он, добавив, что ожидать при этом существенной реакции Страсбургского суда не стоит из-за предвзятого отношения Запада к событиям в регионе. Однако нужно продолжать практику обращений в ЕСПЧ, уверен Бердичевский.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник подчеркнул, что необходимость подачи Россией жалобы против Украины в ЕСПЧ назревала давно. "Мы приветствуем такой шаг со стороны России, который уже давно назрел и требовал своей реализации. Действиям Киева в Донбассе давно должна была быть дана международная правовая оценка. Безнаказанность влечет за собой новые преступления и надругательства над правами человека, разделение людей на обладающих правами и бесправных", - сказал он.
В Киеве между тем заявили, что иск России не имеет юридической перспективы. "У этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Украинский Минюст, в свою очередь заявил, что РФ ждет "неминуемое поражение" в ЕСПЧ.
После этого заявления Захарова призвала украинское ведомство не заниматься предвосхищением решений суда, а уважать его.