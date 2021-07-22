Терпению приходит конец. Россия подала жалобу в ЕСПЧ о нарушении Украиной прав человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России сообщила в четверг, что Москва обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на Украину. Обращение призвано привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества "к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международном правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины".

В МИД РФ отметили, что Москва ожидает беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ и что решение о подаче жалобы "назрело уже давно" и стало следствием игнорирования международными структурами нарушений прав человека на Украине. В дипведомстве подчеркнули, что все содержащиеся в иске претензии к Киеву подкреплены серьезным массивом доказательств.

Нарушения прав человека

В Генпрокуратуре отметили, что жалоба относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. В частности, ведомство требует признать нарушающими нормы Европейской конвенции о защите прав человека обстрелы и убийства жителей Донбасса украинскими военнослужащими и подчеркивает, что власти Украины ответственны за вынужденное перемещение беженцев из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в документе отмечено, что Украина в полной мере ответственна за гибель в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17, так как не закрыла свое воздушное пространство, при этом она представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Россию.

Ведомство потребовало признать нарушающими европейские нормы о запрете пыток похищения спецслужбами Украины украинских и российских граждан в Донбассе и отметило непрекращающиеся случаи нападений на оппозиционных журналистов на Украине, а также отсутствие эффективного расследования совершенных против них преступлений. В жалобе также указано, что применение Украиной оружия в Донбассе привело к гибели россиян на приграничной территории.

Отмечается, что нападения националистов на дипломатические учреждения РФ на Украине превратились в системную практику террористических преступлений, которые практически не расследуются украинскими властями, и что жизни и здоровью российских дипломатов постоянно угрожает опасность. Россия требует признать нарушением норм европейской Конвенции о защите прав человека нераскрытые на Украине жестокие убийства на Майдане в Киеве и у Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также деятельность украинского сайта "Миротворец", который к настоящему моменту собрал незаконными способами и опубликовал сведения о более чем 240 тыс. лиц и 3,5 млн фотографий.

Кроме того, Генпрокуратура просит признать нарушающими Европейскую конвенцию водную блокаду Крыма, санкции к российским компаниям на Украине, а также запрет на использование русского языка в этой стране.

Терпению приходит конец

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, жалоба в ЕСПЧ стала крайней мерой. "Москва последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций - это крайняя мера, которая может быть задействована лишь в исключительных случаях. С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой - стремлением к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда. Но всякому терпению наступает конец", - сказала Захарова.