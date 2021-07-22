Кабмин внес в Госдуму протокол о продлении соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг внесло на ратификацию в Госдуму протокол о продлении российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до 16 декабря 2030 года. Текст размещен в думской электронной базе.

"Ратифицировать протокол о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года, подписанный в городе Москве и в городе Пекине 15 декабря 2020 года", - говорится в тексте законопроекта о ратификации.