Четырех кандидатов зарегистрировали на участие в выборах губернатора Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ульяновской области в четверг зарегистрировала четырех кандидатов на участие в выборах губернатора региона. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Свои кандидатуры на выборы главы области выдвинули восемь человек, первым 24 июня выдвинул кандидатуру представитель от ЛДПР Сергей Маринин. Облизбирком 28 июня принял документы от врио главы региона Алексея Русских (КПРФ), кандидата от партии "Родина" Ильдара Габитова и кандидата от партии "Новые люди" Светланы Горевой. Олег Горячев от партии "Яблоко" подал документы 29 июня, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Маргарита Баржанова и кандидат от партии "Зеленые" Геннадий Бударин - 1 июля. В последний день приема заявлений - 8 июля - свою кандидатуру выдвинул Михаил Долгов от "Коммунистов России".

"Сегодня облизбирком зарегистрировал четырех кандидатов, желающих принять участие в выборах главы региона: Маринина Сергея Владимировича (ЛДПР), Русских Алексея Юрьевича (КПРФ), Бударина Геннадия Александровича ("Зелёные"), Гореву Светлану Владимировну ("Новые люди")", - отметили в пресс-службе.

По информации облизбиркома, вопрос о регистрации еще четырех кандидатов будет рассматриваться на заседании комиссии 26 июля.

Выдвижение кандидатов на пост губернатора Ульяновской области проводилось с 18 июня по 8 июля. С 9 по 18 июля принимались документы на регистрацию. В пресс-службе уточнили, что в течение 10 дней с момента подачи документов на регистрацию облизбирком проводит проверку документов каждого кандидата и принимает решение о регистрации либо об отказе.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на 19 сентября, единый день голосования.