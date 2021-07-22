Захарова заявила, что США уже не нужны предлоги для введения новых санкций против России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. США уже не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций против России. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя заявление Госдепа о сохранении всего комплекса ограничений из-за строительства газопровода "Северный поток - 2" после достигнутых договоренностей с ФРГ.

"На сегодняшний момент им [США] даже предлоги [для введения санкций против РФ] не нужны. Им раньше, может быть, еще какое-то время назад нужно было придумывать предлоги. До этого, наверное, нужны были факты искаженные. <...> Раньше им факты нужны были, а потом ситуация стремительно изменилась: им сейчас не нужны ни факты, ни искаженные факты, ни какие-то триггеры, ни поводы - ничего. Если они посчитают нужным для себя, они будут и дальше коверкать и международное право, двусторонние соглашения, входить-выходить из них", - сказала она.

По мнению Захаровой, подобные действия США направлены не на возвращение былых позиций, того лидирующего места, "которое они себе назначили". "Я думаю, они уже не пытаются его найти. Я думаю, что они пытаются каким-то образом определить свое новое место, потому что история с единым центром управления Вселенной не состоялась", - подчеркнула дипломат.

Вашингтон, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, проиграл сам себе в борьбе против "Северного потока - 2". "Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта, - отметила она. - Проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень".

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении "Северного потока - 2", несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.

В среду США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.