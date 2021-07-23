Начальник Забайкальской железной дороги подал документы на выборы в Госдуму

ЧИТА, 23 июля. /ТАСС/. Начальник Забайкальской железной дороги, секретарь регионального отделения "Единой России" в Забайкальском крае Александр Скачков подал документы на выборы в Госдуму по Читинскому округу, сообщила в среду пресс-служба регионального избиркома.

"Выдвинутый политической партией "Единая Россия" Скачков Александр Анатольевич представил в окружную избирательную комиссию по округу №43 (Читинский) документы о выдвижении кандидатом в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва", - говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут осенью в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Забайкалье два одномандатных округа - Читинский и Даурский. В действующем созыве Госдумы их представляют Николай Говорин от "Единой России" (Читинский округ) и Василина Кулиева от ЛДПР (Даурский округ).

Александр Скачков родился 21 ноября 1960 года в поселке Ерофей Павлович Амурской области. В 1982 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Вагоностроение и вагонное хозяйство", в 2014 году - Иркутский государственный университет путей сообщения по специальности "Экономика и управление на железнодорожном транспорте".

Работал бригадиром сборочного цеха в вагонном депо, начальником депо, заместителем начальника Восточно-Сибирской железной дороги по пассажирскому хозяйству, главным инженером Восточно-Сибирской железной дороги. С января 2017 года является начальником Забайкальской железной дороги. В 2019 году возглавил региональное отделение партии "Единая Россия" в Забайкальском крае.

Кандидат технических наук, почетный железнодорожник РЖД и Монгольской железной дороги.