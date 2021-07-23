Лавров считает, что политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в РФ перед выборами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Запад стремиться создать вокруг России "пояс нестабильности", осваивая территории вокруг нее экономическим и военным путем. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор - либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом - и военным, и экономическим - территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", - сказал он.

Политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед выборами, отметил Лавров.