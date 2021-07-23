Лавров: РФ будет добиваться равного отношения в вопросах борьбы с допингом в спорте

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Москва намерена добиваться универсального и равного подхода ко всем странам в вопросах борьбы с допингом в спорте. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Мы будем добиваться универсального, равного подхода ко всем странам, в том числе в рамках тех конвенций по борьбе с допингом, которые были приняты и которые имеют механизмы своего осуществления в рамках Совета Европы и в рамках ЮНЕСКО", - сказал он.

Борьба с допингом в спорте необходима, отметил Лавров. "Но когда российский мельдоний вдруг попадает в списки, а абсолютный аналог биохимический американский не попадает в эти списки, когда все скандинавские лыжники астматики, и им можно принимать запрещенный препарат в порядке терапевтического исключения, это сразу видно невооруженным взглядом", - пояснил он.

Лавров добавил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) является подчиненной западу структурой, поскольку страны НАТО и их ближайшие союзники занимают большинство мест в наблюдательном совете организации.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд опубликовал решение по иску Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). В отношении РУСАДА был принят ряд санкций. До декабря 2022 года России нельзя проводить и претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.