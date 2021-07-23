ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Коммунистов России" для участия в выборах в Думу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Коммунисты России" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Коммунисты России", в количестве 395 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у трех человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, говорится в документе. В связи с этим они были исключены из федерального списка кандидатов.

"Мы сейчас тоже проделали большую работу. Как правильно сказала Элла Александровна Памфилова, у нас один из самых больших списков - 395 человек, более 200 одномандатников выдвинуто, мы участвуем еще в 22 региональных выборах. Надеемся, что там тоже будут зарегистрированы наши кандидаты: порядка 3 тыс. депутатов в разных субъектах РФ", - сказал лидер партии Максим Сурайкин.

Центризбирком на заседании 9 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов "Коммунистов России". Общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Максим Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев и зампредседателя партии Илья Ульянов. Туда также вошли зампредседателя партии, исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович, первый зампред партии Ярослав Сидоров и зампредседателя партии Чермен Хугаев. Список партии разделен на 68 региональных групп. Кроме того, 15 июля ЦИК заверил список кандидатов от партии по 204 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.