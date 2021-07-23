Лавров рассказал, что по воскресеньям старается "побегать с мячиком"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров как президент Народной футбольной лиги старается не пропускать возможности "побегать с мячиком" по воскресеньям в клубе возрастных любителей футбола.

Министр в преддверии стартующих Олимпийских игр в Токио, церемония открытия которых пройдет в пятницу, рассказал, что сам занимался многими видами спорта, в частности горными лыжами, любит "по-прежнему рафтинг - сплав по горным рекам", и никогда не забывает о футболе.

"Футбол моя болезнь, страсть. До сих пор стараюсь по воскресеньям обязательно в нашем таком клубе возрастных любителей футбола побегать с мячиком. Но на небольшом поле, это такая хоккейная коробка, 6 на 6 полевых игроков", - сказал Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

Глава дипведомства напомнил, что является президентом Народной футбольной лиги, своего рода аналога Ночной хоккейной лиги. "Мы с Сергеем Кужугетовичем Шойгу (министром обороны РФ - прим. ТАСС) создали еще лет семь назад Народную футбольную лигу, - продолжил министр. - Это мини-футбол: 6 на 6, плюс вратари, по 20 минут тайм. И уже, по-моему, шесть раз проводили общероссийский финал. Очень популярное дело. Там одно условие - сорок пять плюс. Моложе не принимают".