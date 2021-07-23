Лавров сообщил, что РФ добивается от Турции получения информации об аресте своих граждан

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия ведет консультации с Турцией о том, чтобы немедленно получать информацию о аресте своих граждан. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Мы с рядом стран сейчас добиваемся того, чтобы, когда наших граждан арестовывают, мы немедленно ставились в известность, потому что у нас с большинством стран мира есть консульские конвенции, которые этого требуют. Вот сейчас мы с нашими турецкими соседями ведем такую работу, и там есть позитивные сдвиги, потому что до недавнего времени они арестовывали наших граждан, в основном по обвинению в причастности к террористической деятельности", - сказал он.

"И с турками сейчас добиваемся того, чтобы мы немедленно получали информацию, - продолжил министр. - К тому же они иногда в последнее время, пока мы не занялись этим вплотную, не обнаружили эти факты, они экстрадировали людей, наших граждан, обвиняемых в терроризме, причем не в Россию, а в третьи страны".