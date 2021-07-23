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Лавров надеется, что никто в Афганистане не решится на агрессию против стран ОДКБ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что никто не решится на проявление агрессии в отношении стран ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Наша позиция с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Конечно, мы очень твердо надеемся, что никому в голову не придет испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности и пытаться начинать агрессивные действия против кого-то из его членов", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия
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