Лавров предложил перенимать опыт других стран в работе с соотечественниками за рубежом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Опыт других стран по работе с соотечественниками за рубежом следует рассмотреть подробнее, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Мы говорили про соотечественников за рубежом, и здесь, мне кажется, можно повнимательнее, мы это давно предлагаем, посмотреть на опыт зарубежных стран", - сказал он.

Лавров указал на опыт таких стран, как Польша, Венгрия, а также Сирия, Марокко и Алжир. "Они тоже очень активно работают. У некоторых из этих стран даже министерства называются "иностранных дел и соотечественников", - отметил министр.

По его словам, такая практика заслуживает более пристального внимания. "Может быть, посмотрят будущие депутаты Государственной думы, как можно через комитет по делам СНГ и соотечественников за рубежом использовать для дальнейшего развития законодательства на эту тему", - добавил Лавров.