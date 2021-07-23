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Лавров предложил перенимать опыт других стран в работе с соотечественниками за рубежом

Глава МИД РФ указал на работу таких стран, как Польша, Венгрия, а также Сирия, Марокко и Алжир

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Опыт других стран по работе с соотечественниками за рубежом следует рассмотреть подробнее, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Мы говорили про соотечественников за рубежом, и здесь, мне кажется, можно повнимательнее, мы это давно предлагаем, посмотреть на опыт зарубежных стран", - сказал он.

Лавров указал на опыт таких стран, как Польша, Венгрия, а также Сирия, Марокко и Алжир. "Они тоже очень активно работают. У некоторых из этих стран даже министерства называются "иностранных дел и соотечественников", - отметил министр.

По его словам, такая практика заслуживает более пристального внимания. "Может быть, посмотрят будущие депутаты Государственной думы, как можно через комитет по делам СНГ и соотечественников за рубежом использовать для дальнейшего развития законодательства на эту тему", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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