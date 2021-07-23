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Лавров в августе посетит Калининградскую область

Главу МИД России пригласили принять участие в научной конференции Университета Канта

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в августе посетить Калининградскую область. Об этом он сообщил в пятницу на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Люблю Калининградскую область, я там не так часто бываю, но в августе приеду, - сказал он. - Университет Канта проводит <...> научную конференцию, и меня пригласили, мне было бы интересно в ней поучаствовать".

Министр добавил, что сейчас согласовывается формат мероприятия с его участием в рамках этой конференции.

На сайте университета сообщается, что всероссийская конференция "Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память", приуроченная к 75-летию Калининградской области, пройдет с 22 по 25 августа.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКалининградская область
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