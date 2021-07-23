Лавров: РФ не оставит без внимания попытки разгрома структуры соотечественников в США

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия будет и дальше вести серьезный и, если потребуется, жесткий диалог с США в отношении попыток разгрома руководства Координационного совета организаций российских соотечественников в США. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Короче говоря, [США] попытались разгромить руководство Координационного совета российских соотечественников. Мы ведем на этот счет очень серьезный разговор, но вы сами понимаете, насколько туго в Вашингтоне воспринимают необходимость равноправного рассмотрения тех или иных озабоченностей, но мы будем искать возможности донести до них эту мысль предельно ясно и, если потребуется, жестко", - отметил он.

По словам министра, США на протяжении последних нескольких лет препятствуют объединению российских соотечественников в группы и ассоциации. "Американцы все последние годы пытались сделать все, чтобы наши соотечественники чувствовали себя там, так сказать, настороженно и пытались отводить их от того, чтобы они объединились в какие-то ассоциации", - указал Лавров.

Он подчеркнул, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США является открытой, зарегистрированной структурой, цель которой состоит в поддержании связей с исторической родиной, языком и культурой.