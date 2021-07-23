Колонку Ивана Сафронова включили в дайджесты Кремля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Колонка обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который была опубликована в " Ведомостях " в пятницу, включена в дайджест Кремля, но какой-либо реакции на нее пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, она включена в дайджест, как обычно. Поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - сказал он в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле со статьей, и если нет, то планируют ли это сделать.

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли уже какая-либо реакция на материал.

Колонка Сафронова была опубликована в "Ведомостях", она посвящена возбуждению уголовных дел по статьям о госизмене и шпионаже. Позже в пятницу материал перестал открываться на сайте издания. ТАСС запросил комментарий "Ведомостей".

О деле Сафронова

Советник главы Роскосмоса был задержан утром 7 июля 2020 года возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.