Россия пока не планирует исключать движение "Талибан" из реестра запрещенных организаций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия пока не планирует исключать движение "Талибан" (запрещено в РФ) из реестра запрещенных организаций. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Действительно, движение "Талибан" - это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане", - добавил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование в Афганистане требует инклюзивного диалога всех политических и этнических групп, включая движение талибов, на что и нацелены усилия России.

По словам Пескова, Россия считает важным, чтобы ситуация на территории Афганистана не угрожала периметру границ ее партнеров, в первую очередь - Таджикистана.

"Для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло собой угрозу для периметра границ наших партнеров, прежде всего Таджикистана", - сказал он.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию американских ВС в Афганистане и планах вывести войска. После этого ситуация в стране резко обострилась. По состоянию на середину июля Пентагон сообщал, что вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению его представителей, сумело установить контроль над 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.