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Песков заявил, что в России последовательно борются с коррупцией

Представитель Кремля отметил, что раскрытие преступных действий в ставропольском управлении ГИБДД - это "лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Борьба с коррупцией в России идет последовательно, и ее эффективность повышается. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в ставропольском управлении ГИБДД.

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"Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что раскрытие преступных действий в ставропольском управлении ГИБДД - это "лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией".

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСтавропольский край
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