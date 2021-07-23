Песков заявил, что в России последовательно борются с коррупцией

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Борьба с коррупцией в России идет последовательно, и ее эффективность повышается. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в ставропольском управлении ГИБДД.

"Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что раскрытие преступных действий в ставропольском управлении ГИБДД - это "лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией".