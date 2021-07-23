Толстой назвал истерикой протест Киева в связи с участием Донбасса в выборах в Госдуму

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Протесты МИД Украины в связи с участием жителей Донбасса - граждан РФ в предстоящих выборах Госдумы восьмого созыва никак не повлияют на их право голосовать. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

"Протестуй не протестуй - все равно выборы состоятся. Все граждане России имеют право голоса вне зависимости от места проживания. Это касается и сотен тысяч жителей Донбасса - граждан России. Истерика киевских властей никак не повлияет на право людей принять участие в выборах", - указал он.

Толстой напомнил, что, получив российское гражданство, человек не только получает возможность свободного въезда на территорию РФ, но и право на основные социальные гарантии, право выбирать и быть избранным.

"Киев уже несколько лет ограничивает тех, кого считает своими гражданами, в основных правах и свободах - не только праве голоса, но и праве на саму жизнь. Россия же эти права предоставляет", - резюмировал Толстой.

Центризбирком России во вторник принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. МИД Украины выразил протест в связи с этим, в министерстве назвали это "грубым нарушением норм и принципов международного права, конституции и действующего законодательства Украины".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.