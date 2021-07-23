Захарова назвала нового высокого представителя по Боснии и Герцеговине нелегитимным

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Поддержка нового высокого представителя по Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиана Шмидта, не обладающего легитимностью, чревата негативными последствиями для урегулирования. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат выразила сожаление, что по результатам состоявшегося 22 июля в Совете Безопасности ООН голосования не был принят российско-китайский проект резолюции о назначении Шмидта новым высоким представителем по Боснии и Герцеговине. "Тем самым упущена возможность обеспечить необходимую международно-правовую легитимность германского кандидата на данный пост, - указала она. - Оказание со стороны участников международного сообщества поддержки высокому представителю, не обладающему необходимой легитимностью, чревато весьма негативными последствиями для процессов постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, способно подорвать все достижения на этом направлении за четверть века, прямо противоречит дейтонским принципам и ставит под угрозу их реализацию".

Захарова напомнила, что в соответствии с приложением 10 к Общему рамочному (Дейтонскому) соглашению о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года участие СБ ООН в утверждении каждого нового высокого представителя безальтернативно. "Таким образом, в отсутствие одобряющей резолюции Совета Шмидт не становится Высоким представителем по смыслу мирного соглашения. Отсутствует и консенсус между самими боснийскими сторонами в отношении назначения Шмидта на этот пост", - пояснила она.

По ее словам, Россия как государство - гарант мирного соглашения по Боснии и Герцеговине и член Руководящего комитета Совета по его выполнению подтверждает свою неизменную поддержку этого документа. "Убеждены в контрпродуктивности изжившей себя внешней опеки над суверенной и независимой Боснией и Герцеговиной, судьбу которой должны определять исключительно ее народы без вмешательства и поучений извне, - подчеркнула она. - Готовы к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в целях продвижения позитивной повестки для Боснии и Герцеговины на дейтонской основе".

История вопроса

Внесенная РФ и КНР резолюция предлагала прекратить мандат высокого представителя с 31 июля 2022 года. При этом две страны соглашались поддержать избрание на этот пост до указанного срока немецкого дипломата Кристиана Шмидта, однако с оговоркой, что его полномочия будут ограничены и останутся в рамках функций, предусмотренных ранее одобренными Советом Безопасности документами о мирном урегулировании. Однако предложение не набрало необходимого числа голосов в Совбезе - в его поддержку выступили только Россия и Китай.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В связи с этим руководство Республики Сербской запросило срочные консультации у президента Сербии, которые состоялись с участием высшего руководства республик. По результатам консультаций в Белграде председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя ООН в БиГ, назвав назначение нового высокого представителя в Боснии и Герцеговине без резолюции СБ ООН нарушением Дейтонского соглашения, международного права и конституции БиГ.