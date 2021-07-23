ВС РФ не стал рассматривать иск "Яблока" в отношении ЦИК из-за видеонаблюдения на выборах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ оказался рассматривать иск партии "Яблоко" из-за решения Центризбиркома отказаться от общедоступных трансляций с избирательных участков в дни голосования на выборах в сентябре. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В принятии искового заявления "Яблоко" отказано", - сказали агентству, не уточнив иных подробностей.

В свою очередь пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев подтвердил ТАСС, что суд отказался рассматривать иск партии. "Мы только получили письменный отказ от рассмотрения нашего иска. Сейчас наши юристы изучат его, после чего мы решим, что будем в связи с этим предпринимать", - сказал он.

"Яблоко" требовало в своем иске от Верховного суда РФ признать незаконным ограничение доступа граждан к видеонаблюдению на выборах. В партии считают, что видеотрансляция с избирательных участков - это "дополнительный механизм, который обеспечивает принцип открытости деятельности избирательных комиссий".

Центризбирком России на заседании 14 июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Впоследствии в ряде СМИ появилась информация, что видеотрансляция с участков для голосования якобы не будет доступна для всех желающих.

Как пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. Глава ЦИК Элла Памфилова также добавила, что видеонаблюдение - это не праздное любопытство, и призвала всех желающих следить за ходом голосования, записываясь в наблюдатели.

О выборах

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.