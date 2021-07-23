Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов.

Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности". Глава государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения.

"Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", - сказал Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Он обратил внимание на то, что Мишустин в ближайшее время вылетает с рабочей поездкой в регионы Дальнего Востока, а также в Иркутск. "Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, - у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю - и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, - но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах", - распорядился глава государства.