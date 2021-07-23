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Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия развеяла его иллюзии, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Запад не любит Россию за то, что она смогла развеять иллюзии о себе после распада СССР. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Надо просто привыкнуть, что нас не любят. <...> Не любят за то, что иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет РФ в том понимании, в котором она сейчас существует, были развеяны. Россия объяснила всем, что у нас есть своя история, есть свое достоинство, есть ресурсы, которыми мы свою историю и свое достоинство можем и будем подкреплять", - сказал Лавров.

По его словам, независимая позиция России не оправдала ожиданий Запада, пытающегося диктовать всему миру свои условия. Несмотря на такие действия западных стран, РФ по-прежнему оставляет "дверь открытой для сотрудничества", подчеркнул министр. 

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