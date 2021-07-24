Посольство РФ раскритиковало новые антироссийские резолюции конгрессменов США

"Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?" - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии. К своему посту посольство прикрепило фотографии содержащихся в американских тюрьмах россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева.

Днем ранее Сенат Конгресса США принял резолюции с призывом освободить осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Студент из США Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.