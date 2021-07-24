Кандидата в Думу Грудинина исключат из списка КПРФ после заявления бывшей жены об офшоре

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Кандидат в Госдуму от КПРФ, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин будет исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредставления ряда документов после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании в субботу.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ.

"Предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов <...> закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов", - говорится в документе. "В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено", - отмечается в проекте.

Как отметил зампред ЦИК РФ Николай Булаев, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации. Он добавил, что об этом было сказано на рабочей группе 22 июля, но позже Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у кандидата доли в иностранной компании.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.