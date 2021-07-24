Слуцкий: отказ ЕСПЧ от принятия мер в отношении Украины стал примером двойных стандартов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Отказ Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) применить обеспечительные меры в рамках жалобы, поданной Генпрокуратурой РФ в отношении Украины, является примером использования двойных стандартов, однако на дальнейшее рассмотрение самого иска такой шаг судей никак не повлияет. Такое пояснение в субботу в своем Telegram-канале дал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер по жалобе России на действия Украины нельзя воспринять иначе кроме как проявление махровых двойных стандартов. К сожалению!" - написал он.

Глава комитета напомнил, что "по 39 статье регламента Страсбургский суд требовал освободить [Алексея] Навального, грубо вторгаясь в компетенцию судебной системы РФ и российской юрисдикции". "Россия же, ссылаясь на ту же норму, просила обязать власти Украины незамедлительно прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и снять ограничения прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. То есть там, где речь шла о политизации статуса заключенного Навального, мы видели истеричные призывы, а там, где о жизненно важных потребностях тысяч людей, - ждите в порядке общей очереди рассмотрения иска", - констатировал политик.

Слуцкий при этом подчеркнул, что "ни о каком отказе рассматривать поданную Генпрокуратурой жалобу речи не идет и идти не может". "Это было решение по запросу на незамедлительное принятие обеспечительных мер. Сам же иск зарегистрирован и будет рассмотрен Европейским судом [по правам человека]. Разговор на юридическом поле о преступлениях киевского режима только начинается", - отметил он.

"И тут ЕСПЧ придется продемонстрировать, является ли он беспристрастным органом, следующим букве закона, или политизированной структурой. Все представленные Россией в жалобе факты подкреплены ссылками на нарушенные Киевом статьи Европейской конвенции. К слову, в решении суда по обеспечительным мерам в отношении Навального никаких ссылок нет. Выводы очевидны", - резюмировал депутат.

Жалоба в ЕСПЧ

Россия в четверг обратилась в ЕСПЧ с иском против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение в ЕСПЧ призвано привлечь внимание суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение. Жалоба касается 10 основных групп нарушений украинскими властями прав человека начиная с 2014 года.

РФ при этом в своей жалобе заявила ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента суда, обязывающих Украину незамедлительно прекратить допускаемые нарушения, включая блокировку поступления пресной воды в Крым и ограничение прав национальных и языковых меньшинств. Однако ЕСПЧ данное ходатайство не удовлетворил.