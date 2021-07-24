Памфилова назвала выдвижение кандидатов-двойников на выборах "грязной технологией"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что выдвижение некоторыми партиями кандидатов-двойников на выборах в сентябре является "грязной технологией", которая вводит в заблуждение избирателей.

"К нам уже пришло несколько жалоб и мы наблюдаем, что в ряде регионов, к сожалению, применяется грязная технология в виде клонирования разного рода двойников. У нас есть уже заявления лидеров партий, которые возмущаются", - сказала Памфилова.

По ее словам, это "очень грязная технология, которая направлена на обман избирателей, очевидно вводящая их в заблуждение". "Это может приводить к очень тяжелым последствиям", - отметила глава ЦИК.

"Я полагаю, что и в политтехнологическом сообществе такие политтехнологи, которые генерируют подобные идеи, должны стать нерукопожатными. К сожалению, у нас нет правовых полномочий и оснований, чтобы применять к ним какие-то санкции, потому что человек имеет право, если он подал документы и они все в порядке, то мы обязаны его зарегистрировать, но полагаю, что и СМИ должны активно информировать граждан, чтобы они прекрасно понимали, что происходит", - подчеркнула Памфилова.

Она выразила надежду, что новый состав Госдумы в будущем сможет найти правовые формы для исправления этой ситуации.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.