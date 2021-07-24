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Путин обсудил с президентом Узбекистана вопросы стратегического партнерства

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора затрагивалась актуальная региональная проблематика, "прежде всего, ситуация в Афганистане"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения и обсудил с ним вопросы стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора с президентом Республики Узбекистан президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения. Обсужден также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане", - говорится в сообщении.

Главы государства условились о дальнейших контактах. Как отметили в пресс-службе, ранее Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму.

Пресс-служба Кремля 5 июля сообщала, что Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор, обменявшись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в связи с обострением ситуации в Афганистане, а также обсуждали вопросы двусторонней повестки дня, дав "высокую оценку развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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