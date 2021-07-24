Памфилова пояснила действия ЦИК в вопросе регистрации Грудинина кандидатом на выборах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ЦИК России исходил из презумпции доверия, когда на прошлой неделе рекомендовал зарегистрировать Павла Грудининым кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ, но позже были получены материалы из Генпрокуратуры, которые не позволяют это сделать. Об этом заявила в субботу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждается вопрос о регистрации списка кандидатов от компартии.

"ЦИК исходит из презумпции доверия кандидату. Так же мы поступили в четверг, когда рабочая группа рекомендовала ЦИК зарегистрировать Грудинина. Тем документам, которые были им представлены, не было основания не доверять", - пояснила Памфилова.

Она также напомнила, что Центризбирком рассмотрел обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что ее экс-муж может оставаться владельцем офшора. "Но к заявлению Грудининой не было приложено документов, оно на тот момент не было подкреплено конкретными документами, поэтому мы на тот момент приняли такое решение - рекомендовать к регистрации [Грудинина кандидатом]", - уточнила глава ЦИК.

Далее, продолжила Памфилова, "поступило заявление из Генпрокуратуры" о наличии у Грудинина доли в иностранной кампании. "Мы не Следственный комитет, не суд, мы не можем заниматься расследованием, давать оценку, фальшивый документ или реальный. Есть позиция Генпрокуратуры, исходя из которой мы действуем", - подчеркнула она.

Офшоры и счета

В свою очередь, зампредседателя ЦИК Николай Булаев озвучил ряд документов, в том числе материалы Федеральной налоговой службы РФ. "Согласно имеющихся у ФНС данным, по состоянию на 22.07.2021 у Грудинина отсутствуют открытые счета в иностранных банках. Одновременно сообщаем, что <...> Грудинин являлся бенефициаром - владельцем доли 100% компании Bontro на 31 декабря 2017 года. С учетом информации, изложенной в обращении Ирины Грудининой о возможном сохранении участия Павлом Грудининым в компании Bontro, в настоящее время ФНС будет проведена проверка", - процитировал Булаев.

Иными словами, пояснила Памфилова, "отсутствие счета по имеющейся информации на тот момент - это не равнозначно отсутствию акций".

Согласно проекту постановления ЦИК, которое рассматривается в субботу, кандидат в Госдуму от КПРФ, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин будет исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредставления ряда документов после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ. Согласно российскому законодательству, гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов.

Грудинин входит в общефедеральную часть избирательного списка КПРФ под номером 3.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.