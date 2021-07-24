Матвиенко высоко оценила совместную работу парламентариев РФ и Узбекистана

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Сената (верхней палаты) парламента Узбекистана Танзила Нарбаева провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили межпарламентское сотрудничество, как одно из важнейших составляющих межгосударственных отношений. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Совфеда.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Основной темой беседы стали вопросы межпарламентского сотрудничества как на двухсторонней, так и на многосторонней основе в рамках МПА СНГ. Спикер Совета Федерации высоко оценила совместную работу парламентариев двух стран, отметив ее как одну из важнейших составляющих межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.

Матвиенко и Нарбаева выразили уверенность в том, что российско-узбекистанский парламентский диалог будет и далее укрепляться, способствовать реализации новых взаимовыгодных проектов.

Матвиенко также поздравила Нарбаеву с юбилеем.