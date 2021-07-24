КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на исключение Грудинина из списка на выборы в Думу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома России о регистрации федерального списка партии на выборы в Госдуму, согласно которому из кандидатов был исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора.

"По законодательству в Верховный суд [мы можем] подготовить апелляцию по всех деталях и прочее. Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд, там пять дней [дается на апелляцию], вторая апелляция - еще пять дней", - сказал Зюганов журналистам в субботу, отвечая на вопрос, планирует ли партия подавать апелляцию на решение об исключении Грудинина.

Он добавил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать апелляцию и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ЦИК РФ на заседании в субботу зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, однако исключил из него третьего номера в общефедеральной части Грудинина. Он был исключен из партийного списка, поскольку не представил в комиссию ряд документов, необходимых для его регистрации кандидатом. Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что бизнесмен скрыл данные о наличии офшора. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на заседании отметил, что комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации. Он добавил, что об этом было сказано на рабочей группе 22 июля, но позже Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у Грудинина доли в иностранной компании.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.