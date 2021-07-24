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Путин 25 июля примет участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения

Президент также поучаствует в Главном военно-морском параде
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге после участия в Главном военно-морском параде будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании", - говорится в сообщении.

Траулер "Механик Сизов" был заложен в июне 2020 года. В целом большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди в Баренцевом и Охотском морях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 25 июля в День Военно-Морского Флота посетит Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В этом году в параде примут участие около 4 тыс. военнослужащих, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Среди участников Главного военно-морского парада - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корветы "Гремящий" и "Стойкий", большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов". Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

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