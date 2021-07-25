Врио главы Хабаровского края сдал в избирком подписи для выдвижения в губернаторы

ТАСС, 25 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сдал в избирательную комиссию 183 листа с подписями в поддержку своего выдвижения в губернаторы края, сообщили журналистам в воскресенье в краевой избирательной комиссии.

20 июня Дегтярев подал в комиссию пакет документов для выдвижения своей кандидатуры от ЛДПР.

"Михаил Дегтярев представил 183 листа поддержки выдвижения своей кандидатуры, так называемый муниципальный фильтр. Решение о регистрации или отказе в регистрации будет принято не позднее 3 августа 2021 года", - сообщил представитель избиркома.

Он также уточнил представленные Дегтяревым кандидатуры на должность сенатора Совета Федерации. Это заместитель председателя правительства края по внутренней политике Андрей Базилевский, главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко и пенсионер Георгий Перов. Одна из кандидатур будет наделена полномочиями сенатора в случае избрания Дегтярева губернатором.

Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, был назначен врио главы региона в июне 2020 года. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.

Со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края ранее определились КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду", партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Родина". Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, партия "Зеленые" - предпринимателя Микаела Багдасаряна, ЛДПР - врио губернатора региона Дегтярева, "Новые люди" - главного редактора газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимира Чернышова, кандидат от партии "Родина" - Мамедов Бабек Юсиф оглы.