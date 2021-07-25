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В "Единой России" заявили, что не обсуждали идею вернуть графу "национальность" в паспорт

Первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ранее заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт такой графы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме не обсуждала вопрос о введении графы "национальность" в паспорте. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев.

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"Идея во фракции не обсуждалась", - сообщил Исаев.

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия") заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт графы "национальность". По его словам, вопрос спорный, но такая мера может быть полезна отдельным категориям граждан, например, представителям коренных малочисленных народов.

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