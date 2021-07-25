Мишустин 26-29 июля посетит Сибирь и Дальний Восток

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин 26-29 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

"На о. Итуруп в Сахалинской области М. В. Мишустин посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где пообщается с работниками предприятия", - говорится в сообщении.

В Южно-Сахалинске премьер по поручению президента РФ Владимира Путина проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Он также ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса и осмотрит строящееся жилье в рамках программы переселения граждан из аварийного фонда. В графике председателя правительства РФ также запланирована встреча с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

После этого Мишустин прибудет в Хабаровский край. В Комсомольске-на-Амуре он посетит судостроительный и авиационный заводы. Председатель правительства РФ также проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Дегтяревым.

После Дальнего Востока премьер побывает в Сибири: предполагается, что в Иркутске глава кабмина осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода. У него запланирована и встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие заместители председателя правительства Юрий Борисов и Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.